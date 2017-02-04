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Около 300 тыс. румын приняли участие в антиправительственных митингах

Участники многотысячных демонстраций протестуют против поправок к Уголовному кодексу

Порядка 300 тыс. граждан Румынии, не согласных с изменениями Уголовного кодекса и решением правительства об амнистии, вышли на улицы в четвертый день антиправительственных протестов, сообщает «РИА Новости».

Наиболее крупные демонстрации проходят в Бухаресте, где на площади у здания правительства собралось около 150 тыс. человек. Люди скандируют «Требуем отмены указа!», «Правительство в отставку!», «Воры».

Первая волна манифестаций состоялась в прошлое воскресенье. Тогда в антиправительственной демонстрации в Бухаресте принял участие действующий президент Румынии Клаус Йоханнис. В среду акции протеста возобновились. В демонстрациях приняло участие порядка 100 тыс. человек. Позже произошли столкновения с полицией, в ходе которых были ранены восемь человек и около 20 задержаны.

Участники многотысячной акции протеста выступают против правительства, которое в обход главы государства и парламента приняло постановления об амнистии и о поправках к Уголовному кодексу. Жители страны опасаются, что на свободу выйдут коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников. Люди требуют, чтобы по вопросу принятия поправок был проведен общенациональный референдум.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не собирается отменять принятые правительством страны постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс, которые вызвали не только протесты, но и критику со стороны ЕС.

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Около 300 тыс. румын приняли участие в антиправительственных митингах

Участники многотысячных демонстраций протестуют против поправок к Уголовному кодексу

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