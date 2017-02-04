Украина и США начали переговоры по поставкам угля Киеву

Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам эксперта по энергорынку Виталия Кропачева, который принимает участие в переговорах, стороны обсудили условия поставок американского угля и цену, «которая бы удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие частные и государственные компании».

Ранее руководство Украины признало, что не может обойтись без угля, который добывается в Донбассе. В то же время Киев ищет альтернативу поставкам угля энергетической (антрацитовой) группы за рубежом, в частности, в ЮАР, Польше, Австралии, Китае и США.

