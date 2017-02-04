Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Украина и США начали переговоры по поставкам угля Киеву

Стороны обсудили условия поставок сырья и цену

Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам эксперта по энергорынку Виталия Кропачева, который принимает участие в переговорах, стороны обсудили условия поставок американского угля и цену, «которая бы удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие частные и государственные компании».

Ранее руководство Украины признало, что не может обойтись без угля, который добывается в Донбассе. В то же время Киев ищет альтернативу поставкам угля энергетической (антрацитовой) группы за рубежом, в частности, в ЮАР, Польше, Австралии, Китае и США.

Читайте также:

Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в дружбе

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Украина и США начали переговоры по поставкам угля Киеву

Стороны обсудили условия поставок сырья и цену

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке