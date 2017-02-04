«Роскосмос» решил использовать Восточный в коммерческих целях

Государственная корпорация по космической деятельности («Роскосмос») планирует осуществлять с космодрома Восточный в Амурской области коммерческие запуски, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В сообщении говорится, что в рамках этих планов в настоящее время проводится рекогносцировка. «Рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки», — пояснили в пресс-службе «Роскосмоса». Кроме того, госкорпорация рассматривает возможность размещения рабочих мест в унифицированном техническом комплексе.

Пресс-служба «Роскосмоса» уточнила, что в ближайшее время в рамках концепции коммерческого использования Восточного космодром будут посещать иностранные делегации — из стран, заинтересованных в осуществлении коммерческих запусков космических аппаратов.

Строительство космодрома Восточный продолжается до сих пор. Как сообщали «Известия», осенью состоится открытый аукцион на получение подряда по возведению второй очереди. До недавнего времени строительные работы на космодроме курировало Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), но его упразднили в конце минувшего года.

Предполагается, что Восточный станет первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечит России независимый доступ в космос.

