В администрации Порошенко заявили, что Россию раздражают успехи Ураины

Заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко, Константин Елисеев, считает, что стабилизация украинской экономики раздражает Россию, сообщает «РИА Новости».

«Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе», — приводит слова Елисеева «Украинская правда».

Свои слова Елисеев объяснил обострением ситуации в Донбассе.

«Я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине», — подчеркнул он.

Также чиновник завил, что Россия якобы пытается «дискредитировать Украину и ее успехи», чтобы на Западе перестали поддерживать Киев.