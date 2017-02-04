Данные о зарплатах миллионов американцев попали в общий доступ

Личные данные почти 2 млн жителей американского штата Мичиган оказались в публичном доступе из-за сбоя в электронной системе местной службы занятости — аналога российской биржи труда, передает «Федеральное агентство новостей».

Причиной сбоя стало обновление программного обеспечения системы, которое было произведено независимым поставщиком в минувшем октябре. После этого все авторизованные пользователи системы получили доступ к личным данным стоящих на учете граждан — полным именам и соответствующим им номерам социального страхования, а также сведениям о размере заработной платы.

Уязвимость системы была выявлена только 31 января, а сообщили о ней лишь сегодня. В руководстве мичиганской службы занятости утверждают, что меры по предотвращению несанкционированного доступа к личной информации граждан были предприняты оперативно.

Тем не менее до сих пор точно неизвестно количество мичиганцев, данные которых попали в общий доступ — это выяснится в ходе расследования, которое сейчас проводится в службе занятости.