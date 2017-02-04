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Опрос: около 53% американцев не одобряют действия Трампа

Это самые низкие показатели поддержки президента США за всю историю проведения исследований

Телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC опубликовал результаты общенационального опроса, согласно которым около 53% американцев не одобряют первые шаги президента США Дональда Трампа.

Деятельность нового главы государства одобряют 44% респондентов. Отмечается, что это самый низкий показатель поддержки президента США за всю историю проведения подобных исследований.

Большинство опрошенных не одобряют указы, подписанные Трампом и направленные на ужесточение иммиграционной политики.

53% респондентов выступают против запрета на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Около 60% не поддерживают идею строительства стены на границе с Мексикой.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Опрос: около 53% американцев не одобряют действия Трампа

Это самые низкие показатели поддержки президента США за всю историю проведения исследований

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