Опрос: около 53% американцев не одобряют действия Трампа

Телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC опубликовал результаты общенационального опроса, согласно которым около 53% американцев не одобряют первые шаги президента США Дональда Трампа.

Деятельность нового главы государства одобряют 44% респондентов. Отмечается, что это самый низкий показатель поддержки президента США за всю историю проведения подобных исследований.

Большинство опрошенных не одобряют указы, подписанные Трампом и направленные на ужесточение иммиграционной политики.



53% респондентов выступают против запрета на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Около 60% не поддерживают идею строительства стены на границе с Мексикой.