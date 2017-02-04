Автомобиль взорвался в центре Луганска

Внедорожник взорван в центральном районе города
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Автомобиль взорвался в Луганске утром в субботу, 4 февраля. Взрыв прогремел около восьми часов в центральном районе города.
По данным «РИА Новости», взорвался внедорожник. Об этом рассказал агентству источник в силовых структурах города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota», — рассказал он. На месте взрыва автомобиля работают представители силовых структур, принадлежность автомобиля и причины взрыва уточняются.
Информации о пострадавших пока не поступало.