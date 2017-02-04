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Автомобиль взорвался в центре Луганска

Внедорожник взорван в центральном районе города

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Автомобиль взорвался в Луганске утром в субботу, 4 февраля. Взрыв прогремел около восьми часов в центральном районе города.

По данным «РИА Новости», взорвался внедорожник. Об этом рассказал агентству источник в силовых структурах города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota»,  рассказал он. На месте взрыва автомобиля работают представители силовых структур, принадлежность автомобиля и причины взрыва уточняются.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Автомобиль взорвался в центре Луганска

Автомобиль взорвался в центре ЛуганскаВнедорожник взорван в центральном районе города

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