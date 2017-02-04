Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

Причиной отказа 61-летний инвестор назвал возможный конфликт его частных и государственных интересов
Бизнесмен Винсент Виола отказался от предложения президента США занять пост министра армии (сухопутных войск). Причиной отказа 61-летний инвестор назвал возможные потенциальные конфликты его личных и государственных интересов.
Миллиардер поблагодарил за доверие, оказанное ему президентом США, и проинформировал Трампа, что «не сможет принять его предложение занять пост министра армии», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала CNN.
Виола — выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте, он служил в сухопутных войсках, является основателем и руководителем компании Virtu Financial.
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