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Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

Причиной отказа 61-летний инвестор назвал возможный конфликт его частных и государственных интересов

Бизнесмен Винсент Виола отказался от предложения президента США занять пост министра армии (сухопутных войск).  Причиной отказа 61-летний инвестор назвал возможные потенциальные конфликты его личных и государственных интересов.

Миллиардер поблагодарил за доверие, оказанное ему президентом США, и проинформировал Трампа, что «не сможет принять его предложение занять пост министра армии», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала CNN.

Виола  выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте, он служил в сухопутных войсках, является основателем и руководителем компании Virtu Financial.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

Причиной отказа 61-летний инвестор назвал возможный конфликт его частных и государственных интересов

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