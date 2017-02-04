Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

Бизнесмен Винсент Виола отказался от предложения президента США занять пост министра армии (сухопутных войск). Причиной отказа 61-летний инвестор назвал возможные потенциальные конфликты его личных и государственных интересов.

Миллиардер поблагодарил за доверие, оказанное ему президентом США, и проинформировал Трампа, что «не сможет принять его предложение занять пост министра армии», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала CNN.