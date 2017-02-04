Медведев отсрочил окончание работ в ГМИИ имени Пушкина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о работах по реконструкции и строительству объектов Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Завершение работ по реконструкции и строительству всех объектов имущественного комплекса музея запланировано в 2023 году», — уточняется в постановлении. При этом в 2022 году по плану должно быть завершено строительство инженерных сетей (срок откладывается на два года по сравнению с установленным ранее).

Также на год отсрочена сдача в эксплуатацию депозитарно-реставрационного центра — вместо 2019 года правительство разрешило закончить его строительство в 2020 году.

В документе перечислены изменения в постановление правительства РФ от 9 декабря 2013 года №1138 о перечне и мощности объектов музея, их стоимости и сроках ввода в эксплуатацию.

В частности, предыдущая версия постановления предусматривала увеличение площади главного здания музея на Волхонке, 12, до 17 377 кв. м, а в нынешней версии оно запланировано до 25 998 кв. м.