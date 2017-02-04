Минск подтвердил свои планы по закупке российских истребителей

В текущем году Белоруссия собирается начать запланированную закупку российских истребителей Су-30СМ для нужд своих ВВС и войск противовоздушной обороны, пишет белорусская военная газета «Во славу Родины» со ссылкой на замминистра обороны республики, генерал-майора Вооруженных сил Белоруссии Игоря Лотенкова.

Таким образом официальный Минск подтвердил ранее заявленные планы по закупке российских военных самолетов. Их ранее оглашал командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев.

По его словам, до 2020 года Белоруссия собирается закупить Су-30СМ — по его словам, этот самолет «хорошо проявил себя в сирийском конфликте» и уже состоит на вооружении в целом ряде стран.

Су-30СМ — это двухместный многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он был создан в качестве замены фронтового истребителя Су-27.