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Минск подтвердил свои планы по закупке российских истребителей

Геренал-майор белорусских вооруженных сил сообщил, что закупка начнется в 2017 году

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В текущем году Белоруссия собирается начать запланированную закупку российских истребителей Су-30СМ для нужд своих ВВС и войск противовоздушной обороны, пишет белорусская военная газета «Во славу Родины» со ссылкой на замминистра обороны республики, генерал-майора Вооруженных сил Белоруссии Игоря Лотенкова.

Таким образом официальный Минск подтвердил ранее заявленные планы по закупке российских военных самолетов. Их ранее оглашал командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев.

По его словам, до 2020 года Белоруссия собирается закупить Су-30СМ — по его словам, этот самолет «хорошо проявил себя в сирийском конфликте» и уже состоит на вооружении в целом ряде стран.

Су-30СМ — это двухместный многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он был создан в качестве замены фронтового истребителя Су-27.

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Минск подтвердил свои планы по закупке российских истребителей

Минск подтвердил свои планы по закупке российских истребителейГеренал-майор белорусских вооруженных сил сообщил, что закупка начнется в 2017 году

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