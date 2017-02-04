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Медведев продлил срок получения доходов Россией по проекту «Сахалин-2»

Соглашение будет действовать до 2024 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился продлить до 2024 года использование природного газа, причитающегося России в счет отчислений в рамках соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2».

Документ, подписанный главой правительства 31 января, был размещен в субботу на сайте кабмина.

«Продлено до 2024 года использование природного газа, причитающегося Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», — указано в сообщении. Отмечается, что поставки газа в рамках этого проекта ориентированы на потребителей Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, в документе сообщается, что Россия с сентября 2011 года получала доходы в виде природного газа от реализации соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции по проекту «Сахалин-2», в рамках которого осуществляется производство сжиженного природного газа.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Медведев продлил срок получения доходов Россией по проекту «Сахалин-2»

Соглашение будет действовать до 2024 года

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