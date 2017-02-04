В Кемерово арестован пассажир самолета за брань в адрес бортпроводника

Суд Кемерово приговорил к пяти суткам ареста 32-летнего жителя Москвы, которого сняли с самолета в международном аэропорту города за употребление нецензурных выражений в адрес бортпроводника. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

Инцидент произошел во время посадки на самолет, выполняющий рейс Кемерово — Москва.

«Молодой человек, устраиваясь на своем месте, разразился нецензурной бранью в адрес бортпроводника и окружающих пассажиров, которые сделали ему замечание», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам представителя правоохранительных органов, недовольство пассажира вызвало то, как на него посмотрел бортпроводник. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.