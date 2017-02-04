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В Кемерово арестован пассажир самолета за брань в адрес бортпроводника

По словам представителя пресс-службы Кузбасского линейного управления МВД РФ, пассажира не устроило, как на него посмотрел стюард

Суд Кемерово приговорил к пяти суткам ареста 32-летнего жителя Москвы, которого сняли с самолета в международном аэропорту города за употребление нецензурных выражений в адрес бортпроводника. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

Инцидент произошел во время посадки на самолет, выполняющий рейс КемеровоМосква.

«Молодой человек, устраиваясь на своем месте, разразился нецензурной бранью в адрес бортпроводника и окружающих пассажиров, которые сделали ему замечание», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам представителя правоохранительных органов, недовольство пассажира вызвало то, как на него посмотрел бортпроводник. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

В Кемерово арестован пассажир самолета за брань в адрес бортпроводника

По словам представителя пресс-службы Кузбасского линейного управления МВД РФ, пассажира не устроило, как на него посмотрел стюард

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