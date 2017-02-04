Постпреды РФ и США намерены «тесно взаимодействовать» в ООН

Постоянные представители Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки намерены «тесно взаимодействовать» в Организации Объединенных Наций (ООН). Такое намерение выразил Виталий Чуркин и Никки Хейли во время встречи, которая состоялась в резиденции миссии РФ в Нью-Йорке.

Как сообщили в представительстве России при ООН, Чуркин пожелал своей американской коллеге успеха, передает «Федеральное агентство новостей». Он добавил, что от работы Хейли зависит выполнение функций Совета Безопасности.



Постпред США со своей стороны отметила, что хотела бы, «чтобы наши отношения с Россией были лучше». Она назвала «мрачной» ситуацию на востоке Украины и добавила, что это «требует явного и четкого осуждения российских действий».