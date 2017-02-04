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Депутат призвал Порошенко закончить войну в Донбассе

Три года назад украинский лидер пообещал сделать это за две недели, напомнил депутат Верховной рады Вадим Новинский

Фото: ТАСС/Serg Glovny

Депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал президента Украины Петра Порошенко проявить политическую волю и выполнить обещание закончить войну в Донбассе. Три года назад во время предвыборной кампании Порошенко обещал завершить войну в Донбассе за две недели, напомнил Новинский на своей странице в Facebook.

Депутат написал, что  в последние дни «мощнейшим обстрелам подверглись Авдеевка, Донецк, Макеевка» и с обоих сторон погибло много людей, сообщило «Федеральное агентство новостей». Новинский добавил, что мир достижим, нужно только реализовать протоколы Минских соглашений. Ключевая роль и главная ответственность во всех вопросах за президентом страны, отметил он.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе»,  пишет депутат рады.

Порошенко может остановить войну в Донбассе, проявив политическую волю, заключает Новинский.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло в последние дни. Стороны внутриукраинского конфликта обвиняют в этом друг друга.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Депутат призвал Порошенко закончить войну в Донбассе

Депутат призвал Порошенко закончить войну в ДонбассеТри года назад украинский лидер пообещал сделать это за две недели, напомнил депутат Верховной рады Вадим Новинский

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