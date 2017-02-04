Жертвами пожара в частном доме в ХМАО стали три человека

Три человека погибли в результате пожара в частном доме Нефтеюганского района в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ.



Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Север». При тушении огня пожарные обнаружили тела трех человек.

Предположительно, возгорание возникло вследствие нарушения правил устройства печи либо ее эксплуатации. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента.