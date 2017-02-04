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Газета на украинском языке будет издаваться в Крыму

Издание будет информировать о жизни украинцев в регионе

В Крыму готовится к выпуску первая газета, которая будет печататься на украинском языке. Издание будет рассказывать о жизни украинцев на полуострове, первый номер выйдет в феврале.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение главы госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова.

Название газеты в настоящее время находится в рабочем проекте, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Газета будет издаваться при поддержке правительства Крыма.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Газета на украинском языке будет издаваться в Крыму

Издание будет информировать о жизни украинцев в регионе

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