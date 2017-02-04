Фицо: ЕС следует высказаться по антироссийским санкциям раньше США

Руководству Евросоюза следует выразить свое мнение по вопросу антироссийских санкций раньше, чем это сделают США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об этом сообщил, комментируя итоги неформального саммита ЕС, прошедшего в мальтийской Валетте.

«Сейчас было бы правильно, еще до объявления решения США, заявить, какую позицию мы хотим занять по отношению к санкциям против РФ», — приводит ТАСС слова главы правительства республики.

Он отметил, что если бы решение по этому вопросу в ЕС принималось с учетом индивидуального голосования представителей, входящих в объединение стран, он бы высказался против продления ограничительной политики. Роберт Фицо также подчеркнул, что он считает санкции бессмысленными, и заявил, что они наносят ущерб Словакии.