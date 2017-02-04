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Фицо: ЕС следует высказаться по антироссийским санкциям раньше США

Премьер Словакии также заявил, что считает ограничительные меры бессмысленными

Руководству Евросоюза следует выразить свое мнение по вопросу антироссийских санкций раньше, чем это сделают США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об этом сообщил, комментируя итоги неформального саммита ЕС, прошедшего в мальтийской Валетте.

«Сейчас было бы правильно, еще до объявления решения США, заявить, какую позицию мы хотим занять по отношению к санкциям против РФ», — приводит ТАСС слова главы правительства республики.

Он отметил, что если бы решение по этому вопросу в ЕС принималось с учетом индивидуального голосования представителей, входящих в объединение стран, он бы высказался против продления ограничительной политики. Роберт Фицо также подчеркнул, что он считает санкции бессмысленными, и заявил, что они наносят ущерб Словакии.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Фицо: ЕС следует высказаться по антироссийским санкциям раньше США

Премьер Словакии также заявил, что считает ограничительные меры бессмысленными

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