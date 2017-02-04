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Наталья Меламед, пропавшая в Москве, написала предсмертную записку

24 января девушка ушла из дома

Записку, которую написала 23-летняя Наталья Меламед, обнаружили в кармане ее одежды.

Тело жительницы Москвы нашли в красногорском лесу в ходе масштабных поисков. У Натальи была затяжная депрессия, она наблюдалась у специалистов, сообщает в субботу Life.

Незадолго до того, как уйти из дома, Наталья поругалась с родственниками и молодым человеком. В поисках девушки участвовали сотни полицейских и военнослужащих, добровольцы и сотрудники МЧС. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили 3 февраля, в тот же день тело пропавшей обнаружили в красногорском лесу.

По предварительным данным, Наталья  умерла от переохлаждения.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Наталья Меламед, пропавшая в Москве, написала предсмертную записку

24 января девушка ушла из дома

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