Наталья Меламед, пропавшая в Москве, написала предсмертную записку

Записку, которую написала 23-летняя Наталья Меламед, обнаружили в кармане ее одежды.

Тело жительницы Москвы нашли в красногорском лесу в ходе масштабных поисков. У Натальи была затяжная депрессия, она наблюдалась у специалистов, сообщает в субботу Life.

Незадолго до того, как уйти из дома, Наталья поругалась с родственниками и молодым человеком. В поисках девушки участвовали сотни полицейских и военнослужащих, добровольцы и сотрудники МЧС. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили 3 февраля, в тот же день тело пропавшей обнаружили в красногорском лесу.

По предварительным данным, Наталья умерла от переохлаждения.