Пентагон не станет наращивать присутствие США в Южно-Китайском море

США не видят необходимости в наращивании военного присутствия в акватории Южно-Китайского моря. Об этом глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил на пресс-конференции в Токио.

Однако представители США и Японии подтвердили необходимость «усиления участия» в вопросах, связанных с активностью КНР.

Мэттис добавил, что США считают острова Сенкак, которые у Японии оспаривает КНР, территорией, подпадающей под действие американо-японского договора о безопасности.