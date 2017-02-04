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Пентагон не станет наращивать присутствие США в Южно-Китайском море

Об этом заявил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис

США не видят необходимости в наращивании военного присутствия в акватории Южно-Китайского моря. Об этом глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил на пресс-конференции в Токио.

Однако представители США и Японии подтвердили необходимость «усиления участия» в вопросах, связанных с активностью КНР.

Мэттис добавил, что США считают острова Сенкак, которые у Японии оспаривает КНР, территорией, подпадающей под действие американо-японского договора о безопасности.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Пентагон не станет наращивать присутствие США в Южно-Китайском море

Об этом заявил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис

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