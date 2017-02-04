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Порошенко уволил чиновника, перебившего его на брифинге в Одессе

Указ об увольнении Тараса Бойко опубликован

Украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должностей глав пяти районных администраций. Среди освобожденных от госслужбы оказался Тарас Бойко, перебивший президента на брифинге в Одессе.

Бойко перебил Порошенко 12 января, отмечает «РИА Новости». Президент Украины выступал в Одессе, когда чиновник обратился  к нему.

«Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», – сказал президент Украины.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Порошенко уволил чиновника, перебившего его на брифинге в Одессе

Указ об увольнении Тараса Бойко опубликован

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