Порошенко уволил чиновника, перебившего его на брифинге в Одессе

Украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должностей глав пяти районных администраций. Среди освобожденных от госслужбы оказался Тарас Бойко, перебивший президента на брифинге в Одессе.

Бойко перебил Порошенко 12 января, отмечает «РИА Новости». Президент Украины выступал в Одессе, когда чиновник обратился к нему.

«Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», – сказал президент Украины.

