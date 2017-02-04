Турецкие полицейские обстреляли фургон близ аэропорта Стамбула

Фургон белого цвета, в котором находились водитель и два пассажира, обстреляли турецкие правоохранители около аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Инцидент произошел утром в субботу, 4 февраля.

Силовики открыли огонь по фургону после того, как водитель не остановился у КПП согласно отданному приказу, отмечает ТАСС со ссылкой на CNN.

Полицейские начали погоню за подозрительным фургоном, но автомобилю удалось скрыться благодаря резкому маневру водителя.

Патрулирование общественных мест, вокзалов и аэропортов в Турции усилено после ряда террористических атак.