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Право Тараторкина: умер Народный артист

В своих многочисленных ролях актер театра и кино артист задавал зрителям сложные вопросы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Умер Георгий Тараторкин. Это имя можно написать, не упоминая многочисленных регалий (народный артист, лауреат, секретарь Союза театральных деятелей, президент «Золотой маски» и т.д.), и все поймут, что речь идет о выдающемся актере, ярчайшем представителе великой школы русского психологического театра.

Он родился в победном 1945-м, в 21 год завершил обучение в студии Ленинградского Театра юного зрителя, там его педагогом был легендарный воспитатель талантов Зиновий Корогодский. Начал с романтических ролей в ТЮЗе и вскоре был замечен создателями фильма «Софья Перовская», где сыграл пламенного юношу-революционера с горящими глазами.

Его звездный киночас пробил в 1969-м  на экраны вышел фильм «Преступление и наказание» с Тараторкиным  Родионом Раскольниковым, персонажем, как известно, неоднозначным, но у многочисленных почитателей картины вызвавшим глубокое сочувствие. Эта роль определила и театральный путь артиста. Юрий Завадский пригласил его в свою инсценировку «Преступления» в Театре имени Моссовета, и именно с этим театром, хранившим великие актерские традиции Марецкой, Плятта и Раневской, Тараторкин был связан всю жизнь: последний раз вышел на его сцену незадолго до кончины.

Главный раскольниковский вопрос: «Тварь я дрожащая или право имею?» так или иначе задавали себе многие герои Тараторкина (на счету актера десятки главных ролей в фильмах и столько же в спектаклях). И по-разному на него отвечали. Простых, ясных, понятно устроенных персонажей он не играл. Наверное, потому, что и сам таким не был.

Каким был? Друзья говорят, что исключительно порядочным, интеллигентным, исполненным чувства собственного достоинства. Таким, как последний его телегерой, академик Репин из фильма «Таинственная страсть», до конца дней честно служивший Отчизне.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Право Тараторкина: умер Народный артист

Право Тараторкина: умер Народный артистВ своих многочисленных ролях актер театра и кино артист задавал зрителям сложные вопросы

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