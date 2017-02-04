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Жириновский предложил сократить состав созыва Госдумы до 300 человек

Глава ЛДПР отметил, что не все парламентарии успевают выступить за время своей работы в нижней палате парламента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал сократить число депутатов Госдумы РФ до 300 человек. С таким заявлением политик выступил на партийном съезде в Москве.

По словам Владимира Жириновского, при нынешнем составе в 450 депутатов не все парламентарии успевают выступить за время работы созыва.

«Можно сократить количество депутатов. Я думаю, 300 — достаточно. Ведь огромное количество не успевают выступить. Пять лет сидеть и молчать. Это же большой ущерб для здоровья», — приводит «РИА Новости» слова лидера ЛДПР.

Он также предложил сократить управленческий аппарат России. «Если мы всех этих людей, миллионы, бросим на малый бизнес, он у нас заработает», — считает Жириновский. Кроме того, глава партии заявил о необходимости снять все налоги с малого бизнеса и предоставить бесплатные производственные помещения и офисы.

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Жириновский предложил сократить состав созыва Госдумы до 300 человек

Глава ЛДПР отметил, что не все парламентарии успевают выступить за время своей работы в нижней палате парламента РФ

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