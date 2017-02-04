Археологи могут обнаружить Янтарную комнату у замка в Польше

Археологи из Польши в поисках Янтарной комнаты будущим летом начнут раскопки подземных туннелей, которые, как предполагается, находятся у замка города Пасленк.

Осенью 2016 года рядом с замком была обнаружена «аномалия», выявленная томографами, которая говорит о наличии под землей туннеля, отмечает «РИА Новости».

Польские археологи располагают данными, что в конце Второй мировой войны в Пасленк немцы вывезли часть коллекций и документов, ранее вывезенных из Петербурга в Кенигсберг (ныне — Калининград). Есть и показания местных жителей, видевших, как гитлеровцы разгружали в темное время суток в замке грузовики с грузами, покидавшие территорию пустыми.

Янтарная комната была подарена Петру I. В 1941 году немцы вывезли ее в Королевский замок Кенигсберга. Комната бесследно исчезла в 1945 году, существует полтора десятка версий ее местонахождения.