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Взрослый и двое детей погибли на пожаре в Тамбовской области

Частный дом сгорел в Мучкапском районе, сообщили в региональном главке МЧС

Один взрослый и двое детей погибли при пожаре в частном кирпичном доме в Мучкапском районе Тамбовской области. Пожар начался утром в субботу, спасатели ликвидировали возгорание в 13.25, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили три тела. Погибшим детям от 4 до 6 лет, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Дом выгорел внутри по всей площади, личности погибших и причины пожара устанавливаются, рассказали в МЧС.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Взрослый и двое детей погибли на пожаре в Тамбовской области

Частный дом сгорел в Мучкапском районе, сообщили в региональном главке МЧС

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