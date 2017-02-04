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«Театр потерял великого артиста»

Друзья и коллеги Георгия Тараторкина — об общении с ним на сцене и в жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

4 февраля не стало выдающегося актера Георгия Тараторкина. «Известия» попросили коллег народного артиста вспомнить, каким он был.

Ольга Кабо, заслуженная артистка России:

— Cудьба подарила мне возможность работать с Георгием Георгиевичем не только в Театре имени Моссовета, но и в кино. Он был очень требовательным партнером, строгим к коллегам. Ценил высокую планку актерского мастерства и миссию быть артистом. Не воспринимал людей, которые не соответствовали его пониманию профессии. Я ему безмерно благодарна за всё, чему он меня научил. Он — эрудит, один из настоящих интеллигентов. Я бы даже сказала, что он не очень вписывался в XXI век, а был будто из века XIX. У нас сейчас всё упрощено, приземлено, а он был как будто над миром и бытом.

Георгий Георгиевич преподавал в ГИТИСе и был мастером от Бога. Всё, что он передал ученикам, было частью его души. Театр потерял великого артиста. Его любили все зрители и коллеги. Я надеюсь, что те, кто учился у Тараторкина, продолжат нести ощущение творчества, которое парит над миром и исходит из души.

Александр Голобородько, народный артист РСФСР:

— Я хочу выразить соболезнования семье, театру, коллективу, друзьям, которых у него было громадное количество. Уход Георгия Георгиевича — это больше, чем потеря актера. Он один из тех могикан, которых всё меньше и меньше в России. Его отличало от нас то, что он ленинградец по своей сути и по уровню культуры. Как он читал Блока! Его работы останутся на века. Хорошо, что есть кинематограф, позволяющий сохранить великих артистов для зрителя.

Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска»:

— Георгий Тараторкин 23 года был президентом «Золотой маски», стоял у ее истоков. Он великолепный актер той эпохи, которая стремительно уходит от нас. Совершенно преданный театральному делу человек. Мог спокойно играть на сцене с температурой. А на «Золотой маске» обязательно отсматривал все спектакли из регионов, даже с плохим самочувствием.

Он невероятно искренний и добрый человек. Знаете, он напоминает князя Мышкина. Тараторкин — человек безупречной репутации. Таких единицы. Всегда говорил: «Ничего, прорвемся» — даже когда болел. Он чистая светлая душа, пришедшая в этот мир, а теперь покинувшая нас.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

«Театр потерял великого артиста»

«Театр потерял великого артиста»Друзья и коллеги Георгия Тараторкина — об общении с ним на сцене и в жизни

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