Группа горнолыжников попала под лавину в итальянских Альпах

Группа горнолыжников попала под снежную лавину в итальянских Альпах в провинции Удине. Лавина сошла на перевале Селла Невеа, в группе были шесть или семь человек.

Спасатели, прибывшие на место, извлекли из-под снега одного человека. Состояние пострадавшего оценивается как критическое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянские телеканалы.

Поиски других членов группы продолжаются, спасатели работают на месте ЧП со специально обученными для поиска людей собаками.