Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Тараторкина

Премьер-министр подчеркнул, что актер был по-настоящему талантливым артистом, который умел воплощать самые сложные образы
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, актера театра и кино Георгия Тараторкина.
«Ушел из жизни Георгий Георгиевич Тараторкин. Он был по-настоящему талантливым артистом, блестяще умеющим воплощать самые сложные образы», — написал премьер-министр на своей странице в социальной сети Facebook.
Дмитрий Медведев отметил, что актер сыграл во многих фильмах и спектаклях, однако самой запоминающейся работой Георгия Тараторкина стала роль Родиона Раскольникова. «Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам артиста», — сообщил председатель правительства.
О смерти актера в субботу сообщил Театр имени Моссовета. Георгий Тараторкин ушел из жизни в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.
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