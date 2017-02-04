Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Тараторкина

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, актера театра и кино Георгия Тараторкина.



«Ушел из жизни Георгий Георгиевич Тараторкин. Он был по-настоящему талантливым артистом, блестяще умеющим воплощать самые сложные образы», — написал премьер-министр на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Медведев отметил, что актер сыграл во многих фильмах и спектаклях, однако самой запоминающейся работой Георгия Тараторкина стала роль Родиона Раскольникова. «Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам артиста», — сообщил председатель правительства.

О смерти актера в субботу сообщил Театр имени Моссовета. Георгий Тараторкин ушел из жизни в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.