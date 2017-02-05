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Заграничные яства: правила ввоза санкционных продуктов в РФ

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По данным Россельхознадзора, под санкции попадают девять категорий продуктов. Ограничительные меры распространяются на мясо крупного рогатого скота, домашней птицы и свинину. Кроме того, в списке числятся колбасы и другие аналогичные мясные изделия. Также под ударом оказались ягоды, фрукты, овощи, молоко и молочные продукты.

Российские гурманы и противники импортозамещения должны помнить, что в страну разрешено ввозить не более 5 кг «санкционки». Причем все продукты должны быть только в готовом виде. Еще одно обязательное условие — наличие заводской упаковки.

Тем временем отечественные овощи уверенно вытесняют импортные. В 2016 году количество их поставок в РФ сократилось почти вдвое, отмечают в Федеральной таможенной службе (ФТС).

С 6 февраля Россельхознадзор запретил ввоз говядины из Белоруссии (Минская область) и Новой Зеландии. В первом случае причиной стали не расследованные случаи мошенничества при поставках мяса в нашу страну, во втором — обнаруженный в нем препарат для наращивания мышечной массы под названием рактопамин.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Заграничные яства: правила ввоза санкционных продуктов в РФ

Заграничные яства: правила ввоза санкционных продуктов в РФСколько деликатесов можно привезти с собой из-за рубежа — в инфографике «Известий»

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