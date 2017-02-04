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Белый дом: Трамп не давал гарантий Тимошенко поддержать Киев

Представители администрации США опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что американский лидер якобы пообещал бывшему украинскому премьеру сохранить санкции против РФ

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Администрация президента США опровергла информацию, что американский лидер Дональд Трамп дал обещание бывшему председателю правительства Украины Юлии Тимошенко поддержать Киев и не снимать антироссийские санкции.

Накануне издание Politico со ссылкой на свидетелей встречи сообщило, что Дональд Трамп якобы дал Тимошенко гарантии, что администрация США поддержит действующее украинское руководство и не станет снимать санкции с России.

«У президента и бывшего премьер-министра была короткая неформальная встреча во время фотосессии перед приемом на национальном молитвенном завтраке. Тем не менее не давалось никаких официальных гарантий, так как бывший премьер-министр не является полномочным переговорщиком», — цитирует The Washington Post заявление Белого дома.

При этом представители Белого дома сообщили, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен ситуацией на востоке Украины.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Белый дом: Трамп не давал гарантий Тимошенко поддержать Киев

Белый дом: Трамп не давал гарантий Тимошенко поддержать КиевПредставители администрации США опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что американский лидер якобы пообещал бывшему украинскому премьеру сохранить санкции против РФ

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