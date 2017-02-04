Белый дом: Трамп не давал гарантий Тимошенко поддержать Киев

Представители администрации США опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что американский лидер якобы пообещал бывшему украинскому премьеру сохранить санкции против РФ
Фото: ТАСС/Douliery Olivier
Администрация президента США опровергла информацию, что американский лидер Дональд Трамп дал обещание бывшему председателю правительства Украины Юлии Тимошенко поддержать Киев и не снимать антироссийские санкции.
Накануне издание Politico со ссылкой на свидетелей встречи сообщило, что Дональд Трамп якобы дал Тимошенко гарантии, что администрация США поддержит действующее украинское руководство и не станет снимать санкции с России.
«У президента и бывшего премьер-министра была короткая неформальная встреча во время фотосессии перед приемом на национальном молитвенном завтраке. Тем не менее не давалось никаких официальных гарантий, так как бывший премьер-министр не является полномочным переговорщиком», — цитирует The Washington Post заявление Белого дома.
При этом представители Белого дома сообщили, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен ситуацией на востоке Украины.