Белый дом: Трамп не давал гарантий Тимошенко поддержать Киев

Администрация президента США опровергла информацию, что американский лидер Дональд Трамп дал обещание бывшему председателю правительства Украины Юлии Тимошенко поддержать Киев и не снимать антироссийские санкции.

Накануне издание Politico со ссылкой на свидетелей встречи сообщило, что Дональд Трамп якобы дал Тимошенко гарантии, что администрация США поддержит действующее украинское руководство и не станет снимать санкции с России.

«У президента и бывшего премьер-министра была короткая неформальная встреча во время фотосессии перед приемом на национальном молитвенном завтраке. Тем не менее не давалось никаких официальных гарантий, так как бывший премьер-министр не является полномочным переговорщиком», — цитирует The Washington Post заявление Белого дома.

При этом представители Белого дома сообщили, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен ситуацией на востоке Украины.