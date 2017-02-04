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Восстановительные работы в Авдеевке прерваны из-за обстрелов

Об этом в Twitter сообщила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ

В городе Авдеевка на востоке Украины более 17 тыс. человек остаются без отопления и электричества в минусовые зимние температуры. Восстановительные работы приостановлены из-за начавшихся обстрелов, уточняет миссия ОБСЕ.

Наблюдатели миссии призывают прекратить огонь, так как продолжает страдать гражданское население.

«Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!» — говорится в официальном Twitter миссии.

Инспекторы ОБСЕ 2 февраля «не заметили» украинские танки, вошедшие в жилой квартал Авдеевки, о чем на своей странице в соцсети написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Восстановительные работы в Авдеевке прерваны из-за обстрелов

Об этом в Twitter сообщила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ

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