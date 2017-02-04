Восстановительные работы в Авдеевке прерваны из-за обстрелов

В городе Авдеевка на востоке Украины более 17 тыс. человек остаются без отопления и электричества в минусовые зимние температуры. Восстановительные работы приостановлены из-за начавшихся обстрелов, уточняет миссия ОБСЕ.

Наблюдатели миссии призывают прекратить огонь, так как продолжает страдать гражданское население.

#ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас! — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 февраля 2017 г.

«Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!» — говорится в официальном Twitter миссии.



Инспекторы ОБСЕ 2 февраля «не заметили» украинские танки, вошедшие в жилой квартал Авдеевки, о чем на своей странице в соцсети написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.