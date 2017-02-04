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Эминем раскритиковал Трампа в песне с нецензурной бранью

Рэп-исполнитель также выступил против расизма и тотального подчинения государству

Известный американский исполнитель музыки в стиле рэп Эминем жестко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в новой композиции No Favors («Никаких одолжений»).

Песня вошла в альбом рэпера Биг Шона I Decided («Я решил»). В ней Эминем использовал нецензурные выражения в адрес Дональда Трампа и пообещал «потопить всю его шайку», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он также выступил против тотального подчинения граждан государству, беспредела сотрудников правоохранительных органов и расизма.

Ранее с критикой в адрес Трампа выступили Мэрил Стрип, Мадонна, Рианна и другие знаменитости.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Эминем раскритиковал Трампа в песне с нецензурной бранью

Рэп-исполнитель также выступил против расизма и тотального подчинения государству

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