Эминем раскритиковал Трампа в песне с нецензурной бранью

Рэп-исполнитель также выступил против расизма и тотального подчинения государству
Известный американский исполнитель музыки в стиле рэп Эминем жестко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в новой композиции No Favors («Никаких одолжений»).
Песня вошла в альбом рэпера Биг Шона I Decided («Я решил»). В ней Эминем использовал нецензурные выражения в адрес Дональда Трампа и пообещал «потопить всю его шайку», сообщает «Федеральное агентство новостей».
Он также выступил против тотального подчинения граждан государству, беспредела сотрудников правоохранительных органов и расизма.
Ранее с критикой в адрес Трампа выступили Мэрил Стрип, Мадонна, Рианна и другие знаменитости.
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