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ВСУ повредили линию электропередачи, питающую Горловку

Электроэнергия подается в город по резервным каналам

Украинские силовики в субботу, 4 февраля, вывели из строя линию электропередачи (ЛЭП), подающую электричество в Горловку. В настоящее время энергоснабжение города ведется по резервным каналам.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Он рассказал, что ЛЭП повреждена около населенного пункта Светлодарск, эта территория подконтрольна украинским силовикам. Они подорвали ЛЭП в 14:30, вся Горловка осталась без света.

«На данный момент город запитывается от других городов, расположенных рядом, Енакиево и Макеевки»,— сообщил представитель минобороны ДНР.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

ВСУ повредили линию электропередачи, питающую Горловку

Электроэнергия подается в город по резервным каналам

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