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Президент Приднестровья не собирается обсуждать статус региона

Об этом Вадим Красносельский заявил после встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем

В субботу президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что не собирается обсуждать статус региона и менять курс на независимость.

«Я уже неоднократно говорил и еще раз подчеркну, что наша независимость — это гарантия нашей безопасности», — напомнил он. Красносельский добавил, что народ в 2006 году высказался за независимость с последующим воссоединением с Россией. «Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», — цитирует Красносельского «РИА Новости».

Об этом глава ПМР заявил после встречи с главой МИД Австрии и действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Президент Приднестровья не собирается обсуждать статус региона

Об этом Вадим Красносельский заявил после встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем

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