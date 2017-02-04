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Латвия строит забор на границе с Россией

Эти меры необходимы для борьбы с нелегальными мигрантами, считают в Риге

Забор протяженностью 23 км установила Латвия на границе с Россией для того, чтобы воспрепятствовать проникновению нелегальных мигрантов.

Об этом заявила пресс-секретарь государственной пограничной службы Латвии Евгения Позняк.

«Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км, а также установлен забор протяженностью 23 км», — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что в 2017 году будет построено 60 км ограждения, а всего планируется, что забор будет длиной 193 из 276 км общей протяженности государственной границы с Россией, то есть фактически на всех участках, где нет естественных преград.

При этом сам забор будет высотой 2,7 м, вместе с колючей проволокой.

Ранее о заборе на границе с Россией сообщила Литва.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Латвия строит забор на границе с Россией

Эти меры необходимы для борьбы с нелегальными мигрантами, считают в Риге

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