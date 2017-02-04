Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТО

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в своей предвыборной программе выступила за выход Франции из НАТО.

Документ из 144 пунктов был опубликован сегодня, 4 февраля.

«Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, так как это необходимо для того, чтобы предотвратить ее возможное втягивание в войны, которые не отвечают ее интересам», — цитирует Ле Пен ТАСС.

Кроме того, лидер «Национального фронта» хочет увеличить расходы на оборону до 2–3% от уровня ВВП, увеличить численность французских вооруженных сил на 50 тыс. человек и восстановить ВПК страны в прежнем объеме.

Ле Пен, по опросам, лидирует в качестве кандидата в президенты страны. Выборы пройдут в апреле 2017 года.

