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Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТО

Об этом говорится в предвыборной программе политика

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в своей предвыборной программе выступила за выход Франции из НАТО.

Документ из 144 пунктов был опубликован сегодня, 4 февраля.

«Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, так как это необходимо для того, чтобы предотвратить ее возможное втягивание в войны, которые не отвечают ее интересам», — цитирует Ле Пен ТАСС.

Кроме того, лидер «Национального фронта» хочет увеличить расходы на оборону до 2–3% от уровня ВВП, увеличить численность французских вооруженных сил на 50 тыс. человек и восстановить ВПК страны в прежнем объеме.

Ле Пен, по опросам, лидирует в качестве кандидата в президенты страны. Выборы пройдут в апреле 2017 года.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТО

Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТООб этом говорится в предвыборной программе политика

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