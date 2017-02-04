Семилетний мальчик погиб в результате катания на «ватрушке»

Ребенок ударился головой о дерево, спускаясь с горы на тюбинге в Подмосковье
Юный житель подмосковного города Железнодорожный разбился, катаясь с горки на так называемой «ватрушке». Во время спуска с горы мальчик ударился головой о дерево и от полученной травмы скончался.
Инцидент произошел вечером в субботу в лесу около садового товарищества «Купавна» Ногинского района, близ города Электроугли.
«Ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге, и скончался на месте», — приводит ТАСС сообщение Главного следственного управлении СК России по Московской области.
Следователи начали проверку обстоятельств случившегося на месте происшествия. По результата проверки будет вынесено процессуальное решение.