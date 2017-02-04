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Правительство Румынии отменит указ об амнистии

Решение о поправках в уголовный кодекс страны вызвало массовые протесты

Правительство Румынии отменит указ об амнистии, который вызвал массовые протесты в стране.

Об этом заявил премьер-министр республики Сорин Гриндяну.

«Я принял это решение из-за того, что происходит все последние дни. Завтра мы проведем экстренное заседание, на котором отменим указ. Я не хочу разделять Румынию и раскалывать наше общество», – цитирует его ТАСС.

Ранее решение амнистировать осужденных за коррупцию вызвало бурные протесты по всей Румынии. На улицы Бухареста вышли более 50 тыс. человек, а всего в акциях проста по стране участвовало несколько сотен тыс. человек.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Правительство Румынии отменит указ об амнистии

Решение о поправках в уголовный кодекс страны вызвало массовые протесты

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