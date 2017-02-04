ВВС Иордании нанесли удар по позициям ИГ в Сирии

ВВС Иордании нанесли удар по позициям ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии.

Об этом заявило агентство Рейтер со ссылкой на иорданских военных.

«В результате операции убиты и ранены члены террористической группировки, уничтожено довольно много техники», – цитирует «РИА Новости» сообщение.

Отмечается, что авиаудар в пятницу ночью был осуществлен по складу с оружием, заводу по изготовлению боеприпасов и по казармам боевиков.

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