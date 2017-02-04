Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

ВВС Иордании нанесли удар по позициям ИГ в Сирии

Боевики понесли потери в живой силе и технике

ВВС Иордании нанесли удар по позициям ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии.

Об этом заявило агентство Рейтер со ссылкой на иорданских военных.

«В результате операции убиты и ранены члены террористической группировки, уничтожено довольно много техники», – цитирует «РИА Новости» сообщение.

Отмечается, что авиаудар в пятницу ночью был осуществлен по складу с оружием, заводу по изготовлению боеприпасов и по казармам боевиков.

Читайте также: Король Иордании считает, что сирийский кризис без РФ решить нельзя

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

ВВС Иордании нанесли удар по позициям ИГ в Сирии

Боевики понесли потери в живой силе и технике

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке