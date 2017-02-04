НАТО начнет прилагать больше усилий для борьбы с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ).



Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Подготовка военных в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении», – цитирует главу НАТО «РИА Новости».

Он добавил, что в миссии по подготовке иракских военных будут участвовать до 17 специалистов НАТО, часть из которых будет находиться в Ираке постоянно.

По результатам миссии будет произведена оценка эффективности сотрудничества.

