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НАТО начнет прилагать больше усилий для борьбы с ИГ

В планах альянса укрепление подготовки иракских военных

Фото:TASS/DPA/Thierry Monasse

НАТО начнет прилагать больше усилий для борьбы с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ).

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Подготовка военных в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении», – цитирует главу НАТО «РИА Новости».

Он добавил, что в миссии по подготовке иракских военных будут участвовать до 17 специалистов НАТО, часть из которых будет находиться в Ираке постоянно.

По результатам миссии будет произведена оценка эффективности сотрудничества.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

НАТО начнет прилагать больше усилий для борьбы с ИГ

НАТО начнет прилагать больше усилий для борьбы с ИГВ планах альянса укрепление подготовки иракских военных

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