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Белый дом хочет отказаться от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ

Проект вызвал несогласие у обеих партий в конгрессе США

Белый дом хочет отказаться от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ, где пытали подозреваемых в терроризме.

Об этом рассказала газета New York Times.

«Белый дом, похоже, отказался от рассмотрения вопроса о воссоздании за рубежом секретных тюрем», – цитирует «РИА Новости» материал издания.

Главная причина – отрицательное отношение со стороны как членов кабинета правительства, так и представителей обеих партий, Республиканской и Демократической, в конгрессе США.

При этом, тюрьма на базе в Гуантанамо продолжит свое функционирование. Именно туда планируется отправлять пойманных террористов.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел возобновить работу секретных тюрем.

Читайте также: Трамп намерен возобновить работу «секретных тюрем США»

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Белый дом хочет отказаться от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ

Проект вызвал несогласие у обеих партий в конгрессе США

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