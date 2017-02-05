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Товарный поезд врезался в автобус на западе Сербии

В результате крупной аварии пострадали 24 человека

Крупномасштабная авария произошла на железной дороге в Сербии. Грузовой поезд, следующий из Любовии в Белград, врезался в рейсовый автобус на переезде Батар-поле. В результате ЧП были ранены 24 человека.

Инцидент произошел в субботу, примерно в 12.00 по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в центр скорой помощи в Лознице, сообщает «Федеральное агентство новостей». По счастливой случайности авария обошлась без жертв, здоровью раненых уже ничто не угрожает.

Сербские СМИ уточняют, что крушение произошло на железнодорожном переезде, где не было шлагбаума.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Товарный поезд врезался в автобус на западе Сербии

В результате крупной аварии пострадали 24 человека

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