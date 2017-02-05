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МИД КНР: Китай ценит деловое сотрудничество с Россией

В Пекине считают взаимную поддержку двух стран особо ценной в нынешней международной ситуации

Китай ценит деловое сотрудничество с Россией и взаимную поддержку.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, посетивший дипмиссию России по приглашению чрезвычайного и полномочного посла РФ Андрея Денисова.

«Ценность российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства заключается в непоколебимой взаимной поддержке», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства Китая.

Кроме того, Ван И добавил, что многовекторное деловое сотрудничество и поддержка двух стран особо ценной в нынешней международной ситуации.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

МИД КНР: Китай ценит деловое сотрудничество с Россией

В Пекине считают взаимную поддержку двух стран особо ценной в нынешней международной ситуации

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