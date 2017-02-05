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Суд США открыл властям доступ к переписке клиентов Google

Речь идет об электронных письмах пользователей почтового сервиса Google с иностранных серверов

Американский судья Томас Руйтер вынес постановление, обязывающее компанию Google предоставлять по запросу властей США электронную переписку ее клиентов (пользователей) с зарубежных серверов, передает Reuters.

По словам судьи, эта мера необходима для эффективного проведения расследований случаев мошенничества в рамках работы агентов ФБР. « Несмотря на то, что получение сведений с различных серверов Google за рубежом может привести к вторжению в частную жизнь, на самом деле, посягательство на нее происходит только в случае раскрытия информации в США», — заявил Руйтер, комментируя собственное решение.

Пресс-служба Google уже заявила о намерении руководства компании подать апелляцию на это судебное постановление.

Минувшим летом аналогичная апелляция рассматривалась в Апелляционном суде в Нью-Йорке — но только в отношении компании Microsoft, которую пытались обязать к передаче американским властям данных с ее сервера в Ирландии в рамках расследования дела о торговле наркотиками.

Как ранее сообщали «Известия», прошлой весной Верховный суд США разрешил нижестоящим инстанциям выдавать ордера на взлом любого компьютера — причем и в самой стране, и за ее пределами. До этого судьи тоже располагали таким правом, только в рамках своей территориальной юрисдикции.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Суд США открыл властям доступ к переписке клиентов Google

Речь идет об электронных письмах пользователей почтового сервиса Google с иностранных серверов

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