Япония не будет участвовать в операциях против ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом заявила министр обороны страны Томоми Инада, комментируя итоги встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

«Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр Синдзо Абэ говорил об этом, и наша позиция не изменилась», – цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что мир нужно поддерживать не силой, а укреплением международного сотрудничества, в том числе и с США

Также Инада сообщила, что в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море Япония не пошлет туда флот.

При этом вооруженные силы страны будут участвовать в международных маневрах.

В прошлом году Япония расширила полномочия своих Сил самообороны, которые теперь могут участвовать в операциях ООН по поддержанию мира за рубежом. Ранее это было запрещено законом.

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