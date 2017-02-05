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Япония не будет участвовать в операциях против ИГ

Министр обороны Томоми Инада считает, что мир нужно поддерживать не силой, а укреплением сотрудничества

Япония не будет участвовать в операциях против ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом заявила министр обороны страны Томоми Инада, комментируя итоги встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

«Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр Синдзо Абэ говорил об этом, и наша позиция не изменилась», – цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что мир нужно поддерживать не силой, а укреплением международного сотрудничества, в том числе и с США

Также Инада сообщила, что в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море Япония не пошлет туда флот.

При этом вооруженные силы страны будут участвовать в международных маневрах.

В прошлом году Япония расширила полномочия своих Сил самообороны, которые теперь могут участвовать в операциях ООН по поддержанию мира за рубежом. Ранее это было запрещено законом.

Читайте также: Пентагон не станет наращивать присутствие США в Южно-Китайском море

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Япония не будет участвовать в операциях против ИГ

Министр обороны Томоми Инада считает, что мир нужно поддерживать не силой, а укреплением сотрудничества

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