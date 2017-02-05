Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Около 18 тысяч канадцев остались без света из-за снегопада

Местная электрокомпания пояснила, что ремонтные работы затруднены плохими дорожными условиями

В западной канадской провинции Британская Колумбия около 18 тысяч местных жителей остались без электроснабжения из-за сильного снегопада, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу электрокомпании BC Hydro.

«Продолжаем проводить восстановительные работы так быстро, как только можем», — заявили в пресс-службе, добавив, что возобновление электроснабжение ожидается в течение сегодняшнего дня.

Представитель BC Hydro Кевин Акуино пояснил, что проведение восстановительных работ существенно затруднено из-за неблагоприятных погодных условий: многие дороги завалены снегом, проехать по ним ремонтные бригады не в состоянии, расчистка ведется достаточно медленно, учитывая продолжающиеся осадки.

По предварительным данным, больше всего людей без электричества осталось на острове Ванкувер. При этом ситуация может ухудшиться: синоптики прогнозируют продолжение снегопада предстоящей ночью.

Как сообщали «Известия», в российской столице на предстоящей неделе ожидаются 20-градусные морозы, связанные с приходом арктического антициклона. Сегодня, 5 февраля, столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Около 18 тысяч канадцев остались без света из-за снегопада

Местная электрокомпания пояснила, что ремонтные работы затруднены плохими дорожными условиями

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке