Около 18 тысяч канадцев остались без света из-за снегопада

В западной канадской провинции Британская Колумбия около 18 тысяч местных жителей остались без электроснабжения из-за сильного снегопада, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу электрокомпании BC Hydro.

«Продолжаем проводить восстановительные работы так быстро, как только можем», — заявили в пресс-службе, добавив, что возобновление электроснабжение ожидается в течение сегодняшнего дня.

Представитель BC Hydro Кевин Акуино пояснил, что проведение восстановительных работ существенно затруднено из-за неблагоприятных погодных условий: многие дороги завалены снегом, проехать по ним ремонтные бригады не в состоянии, расчистка ведется достаточно медленно, учитывая продолжающиеся осадки.

По предварительным данным, больше всего людей без электричества осталось на острове Ванкувер. При этом ситуация может ухудшиться: синоптики прогнозируют продолжение снегопада предстоящей ночью.

Как сообщали «Известия», в российской столице на предстоящей неделе ожидаются 20-градусные морозы, связанные с приходом арктического антициклона. Сегодня, 5 февраля, столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.