Жители Флориды встретили Трампа массовой акцией протеста

Протестовать против ужесточения миграционной политики США вышли во Флориде около 3 тыс. местных жителей, передает Reuters. Акция протеста была приурочена к приезду в штат главы государства Дональда Трампа, подписавшего указ об изменении условий принятия беженцев и въезда иностранных граждан.

Демонстранты с плакатами, на которых написаны лозунги против Трампа и его указа, собрались в прибрежном городе Уэст-Палм-Бич на территории между двумя 30-этажными небоскребами-близнецами Trump Plaza, возведенными строительной компанией миллиардера.

Оттуда участники акции протеста проделали пешком путь в несколько километров до частного владения Трампа — дворца Мар-а-Лаго, которое пресс-секретарь президента Шон Спайсер назвал «зимним Белым домом». Там протестующие выставили на всеобщее обозрение гроб с натянутым на него государственным флагом, что, по их мнению, символизирует смерть демократии в США.

Ради поездки на уикенд во Флориду новый американский лидер впервые после инаугурации покинул Вашингтон на сравнительно долгое время: до сих пор он выезжал из столицы максимум на несколько часов. Американские СМИ подсчитали, что нынешние выходные обойдутся казне по меньшей мере в $3 млн, поскольку Трамп хоть и перемещается по стране на собственном самолете, но при этом берет с собой многочисленных помощников и телохранителей, а также требует доставлять к месту прибытия его лимузин.

Как ранее сообщали «Известия», министерство юстиции США подало в суд уведомление об обжаловании решения федерального судьи из Сиэтла, приостановившего действие президентского указа. Сам Трамп выразил уверенность в том, что судебное постановление будет успешно опротестовано «ради безопасности страны».

Своим указом от 28 января президент США радикально ужесточил миграционную политику, обосновав необходимость этого шага террористической угрозой. Он ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев и приостановил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, а также запретил въезд на территорию страны гражданам семи стран, преимущественно ближневосточных, на 90 дней.