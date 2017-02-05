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Минобороны США и Южной Кореи хотят держать связь на фоне угроз КНДР

Контакты оборонных ведомств двух стран будут поддерживаться круглосуточно

Минобороны США и Южной Кореи хотят держать связь на фоне угроз КНДР.

Об этом заявил глав Пентагона Джеймс Мэттис после переговоров со своим южнокорейским коллегой Хан Мин Гу.

«Мэттис в ходе состоявшихся переговоров предложил министру Хан Мин Гу поддерживать тесную коммуникацию в любое время суток круглый год», – цитирует ТАСС источник в Сеуле.

Кроме того, стороны договорились поддерживать мир и безопасность на Корейском полуострове, а в случае провокаций со стороны КНДР дать решительный отпор.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Минобороны США и Южной Кореи хотят держать связь на фоне угроз КНДР

Контакты оборонных ведомств двух стран будут поддерживаться круглосуточно

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