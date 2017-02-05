Контакты оборонных ведомств двух стран будут поддерживаться круглосуточно
Минобороны США и Южной Кореи хотят держать связь на фоне угроз КНДР.
Об этом заявил глав Пентагона Джеймс Мэттис после переговоров со своим южнокорейским коллегой Хан Мин Гу.
«Мэттис в ходе состоявшихся переговоров предложил министру Хан Мин Гу поддерживать тесную коммуникацию в любое время суток круглый год», – цитирует ТАСС источник в Сеуле.
Кроме того, стороны договорились поддерживать мир и безопасность на Корейском полуострове, а в случае провокаций со стороны КНДР дать решительный отпор.
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