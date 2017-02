Гарт Дэвис получил премию Гильдии режиссеров США за лучший дебют

Гарт Дэвис стал обладателем престижной премии Гильдии режиссеров США за лучший режиссерский дебют - картину «Лев» (Lion). О присуждении ему этой награды было объявлено в субботу в Лос-Анджелесе.

«Мне повезло экранизировать замечательную и красивую историю. Но это одновременно накладывает и определенную ответственность», — приводит ТАСС слова австралийского режиссера на церемонии награждения.

В картине «Лев» представлена история истории мальчика из трущоб, который вернулся в родной дом через 25 лет и встретил свою мать. Главные роли в фильме исполнили Санни Павар и Николь Кидман.

На получение этой награды также претендовали режиссеры Тим Миллер («Дэдпул», Deadpool), Келли Фрэмон («Почти семнадцать», The Edge of Seventeen), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», 10 Cloverfield Lane), а также Нэйт Паркер с нашумевшей картиной «Рождение нации» (The Birth of a Nation).