Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Гарт Дэвис получил премию Гильдии режиссеров США за лучший дебют

Престижную награду режиссер получил за снятую им картину «Лев»

Гарт Дэвис стал обладателем престижной премии Гильдии режиссеров США за лучший режиссерский дебют - картину «Лев» (Lion). О присуждении ему этой награды было объявлено в субботу в Лос-Анджелесе.

«Мне повезло экранизировать замечательную и красивую историю. Но это одновременно накладывает и определенную ответственность», — приводит ТАСС слова австралийского режиссера на церемонии награждения.

В картине «Лев» представлена история истории мальчика из трущоб, который вернулся в родной дом через 25 лет и встретил свою мать. Главные роли в фильме исполнили Санни Павар и Николь Кидман.

На получение этой награды также претендовали режиссеры Тим Миллер («Дэдпул», Deadpool), Келли Фрэмон («Почти семнадцать», The Edge of Seventeen), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», 10 Cloverfield Lane), а также Нэйт Паркер с нашумевшей картиной «Рождение нации» (The Birth of a Nation).

Читайте также:

«Трансформация» в кризисе

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Гарт Дэвис получил премию Гильдии режиссеров США за лучший дебют

Престижную награду режиссер получил за снятую им картину «Лев»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке