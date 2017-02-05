Мэр Лондона заявил об угрозе терактов в столице Великобритании

Мэр британской столицы Садик Хан заявил об выросшей угрозе терактов в Лондоне.

По его словам, процесс обеспечения безопасности усложняет сокращение финансирования полиции. Из-за это увеличилась вероятность терактов, добавил он.

Как передает издание Daily Star, если правительство Великобритании не в состоянии финансировать Лондон, то сохранить безопасность будет очень сложно.

«Если правительство меняет формулу финансирования полиции, если оно не в состоянии финансировать Лондон в качестве столицы, я думаю, что сохранять безопасность в городе будет всё труднее», – заявил Садик Хан. Лондон может стать «остановкой» террористов ИГ(запрещена в РФ) после Парижа, Берлина и Стамбула, добавил он.